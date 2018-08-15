Büyükada davasında tahliye
Büyükada’da otelde yaptıkları toplantı nedeniyle 11 sivil toplum örgütü temsilcisi hakkında açılan davanın sanıklarından olan ve toplantıyı organize ettiği iddia edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, davanın görüldüğü 35’inci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonucu tahliye edildi.
Başka suçtan tutukluluğu bulunmayan Kılıç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkacak. Kılıç’ın tahliye edilmesi ile davada tutuklu kalmadı. Kılıç işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest kalacak.
TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE TAHLİYE EDİLDİ
Kılıç’ın tahliye edilmesine ilişkin İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, “‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu sanık Taner Kılıç’ın tutukluluğunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir. Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse sanığın, 1 Şubat 2018 tarihli tutuklama müzekkeresinden tahliyesine, müzekkerenin de mahkememize iade edilmesi rica olunur” denildi.
İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Ocak 2018’de görülen duruşmada tahliye edilen Kılıç, savcılığın itirazı üzerine 1 Şubat 2018’de yeniden tutuklanmıştı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Büyükada’da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Taner Kılıç’ın “Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kılıç’ın, Büyükada’daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı gerekçesiyle İzmir’de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı iddia edilmişti.
UAÖ GENEL SEKRETERİ: “SEVİNÇLİYİZ”
Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ) yeni Genel Sekreteri Kumi Naidoo “Aldığımız haberden ötürü çok sevinçliyiz. Bu noktaya varmak için bir yıldan uzun bir süredir kampanya yürüyor ve mücadele ediyoruz; öyle görünüyor ki Taner en sonunda serbest bırakılacak. Söz konusu karara sevinmekle birlikte gerçek kutlamalarımız ancak Taner güvenli bir şekilde evine döndüğü ve eşi ile kızlarına kavuştuğu zaman başlayacak.
Üzgünüz, çünkü cezaevinde tutulduğu bir yıl boyunca Taner çok şey kaçırdı. Öfkeliyiz, çünkü Taner ve diğer 10 hak savunucusu hakkındaki suçlamalar henüz düşürülmedi. Kararlıyız, çünkü Türkiye’deki insan hakları için ve ağır baskılarla haksız yere hapsedilen insan hakları savunucusu gazetecilerin ve diğerlerinin özgürlüğü için verdiğimiz mücadele sürecek” değerlendirmesinde bulundu.
İDDİANAMEDEN
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ile Veli Acu, "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, Taner Kılıç hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kılıç ile ilgili, Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı ifade ediliyordu.
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