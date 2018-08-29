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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Büyük zaferin 96’ncı yılı

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Büyük zaferin 96’ncı yılı

96 yıl önce bugün Milli Mücadele, zafer tacını taktı. Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ilk günkü coşkuyla kutluyor.

"Besbelli ki yeni Türk Devleti'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır." (Mustafa Kemal Atatürk)

Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz’un 96’ncı yıldönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz’un az bilinen fotoğraflarını paylaştı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Fotoğraflar arasında Atatürk’ün Çay’da konuşlu 1’inci Ordu Karargâhı’nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe’de gözetleme yerine çıkışı ve İsmet İnönü de yer aldı.

Büyük zaferin 96’ncı yılı

Atatürk’ün 1’inci Ordu Sancağı’nın yanındaki görüntülerinin de bulunduğu albümde bir süvari birliğinin safta duruşu, piyade birliğinin tüfek çatışı, askeri fabrikada fişek yapımı dikkati çeken diğer fotoğraflardan oldu. 

Büyük zaferin 96’ncı yılı

LİDERLERDEN MESAJLAR: ‘YENİ ZAFERLERİN EŞİĞİNDEYİZ’

Liderler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajlar özetle şöyle.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun mensuplarını şükranla yâd ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum.”

Büyük zaferin 96’ncı yılı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan verilen işaret ile başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atılmıştır.

Büyük zaferin 96’ncı yılı

Atatürk, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe’deki gözetleme noktasında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri zafer olmanın da ötesinde ‘Kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe’ aralanan tarihi dönüm noktasıdır.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli: 30 Ağustos ruhu milli vicdanda hâlâ canlıdır. Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler: “Bugünün aynı zamanda ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ günü olması 30 Ağustos’u bizler için çok önemli kılmaktadır. Bugün gerçekleştirilen ve TSK’nın köklü geleneklerinden olan rütbe terfileri, hepimiz için ayrı bir gurur kaynağıdır.” (İSTANBUL)

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