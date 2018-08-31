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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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EDİRNE (İHA)
31.08.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Büyük yoğunluk! Kuyruğun başı var sonu yok…

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Büyük yoğunluk! Kuyruğun başı var sonu yok…

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, "Reisimiz de bir görsün bizim şu rezilliğimizi. Biz gurbetçiyiz, elin Bulgar’ı bizi böyle süründürüyor" dedi.

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  • Gurbetçiler akın akın dönüyor
  • Gurbetçiler akın akın dönüyor
  • Gurbetçiler akın akın dönüyor
  • Gurbetçiler akın akın dönüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de çift sıra 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, herkesin bu yıl özellikle çok fazla araçla geldiği ve aynı anda dönüş yoluna geçtikleri için uzun kuyrukların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BİR AYDA 113 BİN 518 ARAÇ, 556 BİN 148 YOLCU ÇIKTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Sahası’nın yaklaşık 500 adet araç alabilecek kapasitede olduğu, Bulgaristan Gümrük Sahası’nın ise yaklaşık 350 araç kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Açıklamada, "2018 Ağustos ayındaki 30 günlük sürenin sadece 4 gününde 2017 yılına göre çıkış yapan araç sayısında düşüş olmuş, kalan 26 günde 2017 yılına göre artış bulunmaktadır. Bu artış gün bazında yüzde 78 ile yüzde 7 oranında olmuştur" denildi. 2017 yılı Ağustos ayında 95 bin 400 adet yolcu aracı çıkış yapmışken, bu rakam 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 19’luk bir artışla 113 bin 518’e ulaşmıştır. Ağustos ayı boyunca 556 bin 148 yolcu çıkış yaparken, saatte 200 araç çıkış yapıyor" denildi.

KAPIKULE’DE DÖNÜŞ KUYRUĞU ÇİFT SIRA 6 KİLOMETRE

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin, geliş yolculuklarındaki uzun araç kuyruğu manzaraları, dönüş yolculuklarında da aynı görüntülere sahne oluyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda çift sıra 6 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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