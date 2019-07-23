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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Büyük vicdansızlık! Hamile kediyi Pitbull'un ağzına böyle attı

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Adana'da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull'un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi. Şahıslardan şikayetçi olan kedinin sahibi, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

Şahıslardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu arada kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da Pitbull saldırınca kaçtı. Bu arada bir şahıs, kedinin kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı.

Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak sahibi Kuşçu'ya götürdü. Kedisinin öldüğünü gören Kuşçu, gözyaşları içinde polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarına alarak zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Kuçşu, 3 yıldır kediyi beslediklerini, mahallede bulunan erkeklerin her gün köpeklerine zevkine kedi öldürttüğünü söyleyerek, "Benim kedim marketten çıkmazdı. Ben ona gözüm gibi bakardım. Onun yavruları olacaktı hamile kediyi tutup köpeğin önüne atmışlar. Böyle bir şey olmaz ben bunlardan şikayetçiyim, ceza alsınlar" dedi.

Kedisinin yanına giden Kuşçu, burada da gözyaşlarını tutamadı.

Büyük vicdansızlık Hamile kediyi Pitbullun ağzına böyle attı

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