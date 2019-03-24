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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
24.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Büyük Türkiye’yi istemiyorlar

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Büyük Türkiye’yi istemiyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la birlikte Yeşilköy’de bir otelde düzenlenen ‘Bayburtlular Buluşmasına’ katıldı.

Hemşehrisi olan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, “Diyor ki, ‘şuralıyım’,’buralıyım.’ Suratında meymenet olmayan bir adam dedi ki, ‘Kürdistan’da biz kazanacağız. Batı’da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu’ndan? Mansur Yavaş’tan? Karadeniz evladı, bir belediye başkanlığı için PKK’ya yamulmaz, PKK’nın celladı olur” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Ahlaksızca kampanya yapıyor” sözlerine de tepki gösteren Soylu, “Ahlaksızlığı yapan ben miyim? Rahmetli Erbakan’ın Milli Görüşü’nü iki tane milletvekilliği için PKK’ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK’nın sızmadığı yerlerdir. Orada Saadet Partisi ile PKK ittifak etmektedir. Apo’nun yeğeni Ömer Öcalan, Saadet Partisi’nin kazanması için kapı kapı çalışmaktadır. 325 HDP’li ve PKK’lıyı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinde aday yaptı. Büyük Türkiye’yi istemiyorlar. İkinci sıçramamızı yapacağımız bir 4.5 yılı birlikte geçirmemizi engellemek için fitne tohumlarını ekmeye çalışıyorlar” diye konuştu. 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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