Büyük Türkiye’yi istemiyorlar
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la birlikte Yeşilköy’de bir otelde düzenlenen ‘Bayburtlular Buluşmasına’ katıldı.
Hemşehrisi olan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, “Diyor ki, ‘şuralıyım’,’buralıyım.’ Suratında meymenet olmayan bir adam dedi ki, ‘Kürdistan’da biz kazanacağız. Batı’da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu’ndan? Mansur Yavaş’tan? Karadeniz evladı, bir belediye başkanlığı için PKK’ya yamulmaz, PKK’nın celladı olur” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Ahlaksızca kampanya yapıyor” sözlerine de tepki gösteren Soylu, “Ahlaksızlığı yapan ben miyim? Rahmetli Erbakan’ın Milli Görüşü’nü iki tane milletvekilliği için PKK’ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK’nın sızmadığı yerlerdir. Orada Saadet Partisi ile PKK ittifak etmektedir. Apo’nun yeğeni Ömer Öcalan, Saadet Partisi’nin kazanması için kapı kapı çalışmaktadır. 325 HDP’li ve PKK’lıyı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinde aday yaptı. Büyük Türkiye’yi istemiyorlar. İkinci sıçramamızı yapacağımız bir 4.5 yılı birlikte geçirmemizi engellemek için fitne tohumlarını ekmeye çalışıyorlar” diye konuştu.
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