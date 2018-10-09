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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.10.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Büyük tepki çekti... O toplantıda 'Sözde Ermeni soykırımı' ve 'Karabağ' krizi

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Büyük tepki çekti... O toplantıda 'Sözde Ermeni soykırımı' ve 'Karabağ' krizi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Avrasya Meclis Başkanları 3'üncü Toplantısında Ermenistan temsilcisinin toplantıda ortaya attığı iddialarla ilgili olarak, “Küresel sorunlara çözüm aradığımız bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerinin gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir.” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrasya Meclis Başkanları 3'üncü Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesinde bulunan Kaya Palazzo Otel'de devam ettiği sırada kriz çıktı. Ermenistan'ın toplantıdaki temsilcisi Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Sharmazznov'un basına kapalı oturumda 'sözde Ermeni soykırımı' ve Dağlık Azerbaycan bölgesine yönelik açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Ardından basına açık yapılan toplantıda ortak bildirinin okunması sırasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'ı temsilcisi Sharmazzov'u eleştirdi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Büyük tepki çekti... O toplantıda Sözde Ermeni soykırımı ve Karabağ krizi

Ermenistan temsilcisinin açıklamalarının toplantının amacına uygun düşmediğini dile getiren Yıldırım, “Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar ortaya atmıştır. Küresel sorunlara çözüm aradığımız bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan’la Türkiye ilişkilerinin gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir. Az önce Azerbaycan Ermenistan anlaşmazlığı Dağlık Karabağ meselesinden değerli meclis başkanı kapsamlı açıklamaları ifade etti.” diye konuştu.

"BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH..."

Büyük tepki çekti... O toplantıda Sözde Ermeni soykırımı ve Karabağ krizi

Ermenistan’ın yaptıklarıyla kendi kendini izole ettiğini söyleyen Yıldırım, “Ermenistan barışçı bir politika izlediği takdirde komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeye Güney Kafkasya bölgesinin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunmayı başarmış olacaktır. Savaş ve şiddetin sona erip, barış ve güvenlik ortamının sağlanması durumunda sığınmacı mülteci gibi sorunların önemli bir kısmı ortadan kalkmış olacaktır.” dedi.

Büyük tepki çekti... O toplantıda Sözde Ermeni soykırımı ve Karabağ krizi

Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov da Ermenistan'ın sürekli Türkiye'yi suçladığını söyledi. 26 sene önce Ermenistan'ın Hocalı'da katliam yaptığını belirten Esadov, "BM bu katliamı tanıdı. Ermenistan gerçek olmayan iddialarda bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ortak bildiri toplantısına Ermenistan temsilcisinin katılmadığı görüldü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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