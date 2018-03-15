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    Büyük tepki çekmişti: Harekete geçildi

    AA
    15.03.2018 - 23:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'ndeki restorasyon çalışmalarını yapan firma hakkında soruşturma başlatıldığını ve hazire alanındaki çalışmaların, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

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    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki
    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki
    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki
    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki

    Belediyeden yapılan açıklamada, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu kaydedildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017'de onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır. " ifadelerine yer verildi. 

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    Etiketler: hilti , İBB , resterosyan , son dakika , gündem
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