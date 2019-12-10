Büyük soygunun ardında Moldovalı çete olduğu çıktı!

Fatih’te, 20 Eylül, 23 Ekim ve 15 Kasım 2019 günlerinde dört tekstil şirketine giren soyguncular, firmaların çelik kasalarını boşaltarak 750 bin TL çaldı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.



Soyguncuların son hedefi olan 350 bin TL’nin çalındığı firmanın kamera görüntülerinden yola çıkan polis, çalınan çelik kasanın Fatih’te bir eve götürüldüğünü belirledi. Soyguncuların kimliklerinin deşifre edilmesinin ardından operasyon başlatıldı.



Moldovalı İvan B.,(26) sevgilisi Christian G.(20) ve annesi Janna G.(40) gözaltına alındı. Evde çalınan çelik kasa boş olarak bulundu.

Operasyonda 10 bin TL ele geçirildi. Soyguncuların geri kalan parayı ülkelerine gönderdikleri belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmadaki iddialara göre, İvan B. ve sevgilisi yaklaşık 5 yıl önce İstanbul’a gelmişti. İvan B. ülkesinde profesyonel kick boksçuydu.



Türkiye’ye geldikten sonra Tekstil sektöründe çalışan İvan B. ve sevgilisi, tekstil sektöründeki tanıdıkları, para trafiğini öğrendikleri firmaları 5 yılın ardından soymaya karar verdi.



Soygunlarda, İvan B’ye kendisi gibi kick boksçu olan 2 arkadaşı eşlik etti. Bu kişiler ise operasyonda adreslerinde bulunamadı.

İvan B. sevgilisi ve sevgilisinin annesi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Moldova’da hırsızlık olaylarından kaydı olduğu belirtilen İvan B. tutuklanırken, sevgilisi ve sevgilisinin annesi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Polisin soygunlara karışan kick boksçu 2 Moldovalı’yı yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.