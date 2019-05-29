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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.05.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi

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Konya'da, apartmanın 1'inci katında oturan M.A., adlı erkek çocuk, belirlenemeyen nedenle evlerinde yangın çıkmasına neden oldu. M.A. ve annesi ile tahliye sırasında asansörde mahsur kalan 4 kişilik Çelik ailesi, dumandan etkilendi. Çelik ailesi fertleri hayati tehlikesi kaydıyla, hastaneye kaldırıldı. M.A. ve annesi de hazırda bekletilen ambulansta tedavi oldu. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı.

Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi

1'inci kattaki dairede oturan M.A., evlerinde belirlenemeyen nedenle yangına neden oldu. Alevleri fark eden aile fertleri yangına müdahale etmek istedi.

Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi

Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve polise haber verildi. Evi tahliye ederken dumandan etkilenen M.A. ve annesi, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi.

Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi

Dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri de binayı tahliye etmeye başladı. 8'inci katta oturan Necdet Çelik, eşi, kızı ve torunu da asansörle inerken, elektriklerin kesilmesiyle mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Çelik ailesi fertleri hayati tahliye kaydıyla ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi

Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi

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