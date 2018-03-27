Büyük sır 24 yıl sonra ortaya çıktı! DNA sonucu tüm stüdyoyu ağlattı...

Akıl almaz olay şöyle gerçekleşti: Geçtiğimiz yıl 8 Mart'a İstanbul Kumburgaz'da oturan ve bir butik işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olurken eşi "Nasıl olur, benim eşim kadındı" diye konuştu.





SAHTE DİPLOMA İLE HEMŞİRELİK YAPMIŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ölen Şükran Aktaş'ın eşi ve kızı Adli Tıp'ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.







TANSU'NUN GERÇEK ANNE VE BABASI...

Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu'yu etkiledi. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya'nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi. Kendisini yetiştiren annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, baba bildiği adamla normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.

'TANSU BENİM KIZIM OLABİLİR'

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aysel Başar adlı kadın, "28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir" dedi.







'HEMŞİRE KILIĞINDA, İRİ YARI VE SİYAH PELERİNLİ...'

Bunun üzerine Müge Anlı, konuyu araştırmaya başladı. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak "Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyans ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'ben de geleyim' deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" dedi.

Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya'nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.

DNA TESTİ AÇIKLANDI

Bu gelişmeler üzerine Tansu ve Aysel Başar'a DNA testi yapıldı. Testin sonucunu bugün Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Tansu’nun 24 yıl önce Aysel Başar’ın Çorlu Devlet hastanesinden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı. Stüdyoda büyük sevinç yaşanırken gözyaşları sel oldu.