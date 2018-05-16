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    Büyük şans... Havada asılı kaldı

    İHA
    16.05.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gaz pedalı takılı kalan bir araç bir kahvehanenin duvarına çarparak havada asılı kaldı.

    Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Dursunbey ilçe merkezi Küçük Sanayi içinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Kızılöz’ün kullandığı otomobilin gaz pedalı takılı kaldı. Rampadan hızla gelen araç bir kahvehanenin duvarı ile 6 metrelik boşluk alanda asılı kaldı. İlginç bir görüntünün oluştuğu kazada araçta bulunan sürücü Hüseyin Kızılöz büyük şok yaşarken, kazayı yara almadan atlattı.  O esnada kahvehane bahçesinde oturan vatandaşlar da kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası araç bulunduğu yerden bir kepçe yardımı ile çıkarıldı.
     

    Etiketler: otomobil , gündem
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