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    Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı...

    Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
    05.03.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında, Boğaz savunması için kullanılan tarihi tabyada paintball oynatan U.O. hakkında soruşturma başlatıldı.

    SULTAN 2'nci Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Deniz Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası, bir ay önce U.O. tarafından bir günlüğüne paintball sahasına çevrildi. Paintball oynanan tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve 'Seddülbahir 32 Saat' dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı. Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar, sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi bu olaya müdahale edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık talimatıyla etkinliği düzenleyen U.O., jandarma tarafından gözaltına alındı. U.O., bir gün sonra sevk edildiği savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.

    U.O., tabyalardaki paintball için oluşturulan alana koydukları hurda araçları kaldırdı. Ayrıca, tabyada boyalı mermilerle zarar verdikleri alanları temizledi. Savcılık olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

    Büyük rezillik Çanakkalede yaşandı Sosyal medya yıkıldı...

    Etiketler: çanakkale , tabya , şehitlik , haber , haberler , son dakika , çanakkale haberleri
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