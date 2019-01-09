‘Büyük projeleri konuşa konuşa ana sorunları unutuyoruz’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eğitim alanına yatırımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana konusu yapacaklarını söyledi.
Şişli Belediyesi’nce yaptırılan Mehmet Emin Sungur Çocuk Bakımevi’nin açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, “Nitelikli eğitim kavramlarını bu kentin eğitim kurumlarıyla buluşturacağız. Eğitim alanında seferberlik başlatacağız” dedi. İmamoğlu İstanbul’da 1 milyon 170 bin, 0-5 yaş arası çocuk olduğunu hatırlatarak, “Ne kadarı okul öncesi eğitim alıyor? 180 bin civarında. 1 milyon çocuğumuzu hayata hazırlayamıyoruz. Sebebi ekonomik imkânsızlıklar. Bunların 700 bini dar gelirli. Annesi bakıyor ama nasıl bakacağını da bilmiyor. Evinde tutsak gibi. İstanbul’da büyük projeleri konuşa konuşa, ana sorunları unutuyoruz. Birileri başka şeyleri düşünebilir. Biz bu kentin çocuğunu düşüneceğiz. O çocukların annesini düşüneceğiz. Nitelikli eğitim kavramlarını bu kentin eğitim kurumlarıyla buluşturacağız. Eğitim alanında seferberlik başlatacağız. Artık eğitim İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerinin ana konusu olacaktır” diye konuştu.
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