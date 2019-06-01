'Büyük oyundan bihaberler'

“HAMDOLSUN İstanbul 1994 yılından beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Hem sahada hem sandıkta hep yanımızda olan İstanbul’a ne kadar şükran duysak, ne kadar hizmet etsek, minnet borcumuzu ödeyemeyiz. İstanbul’a aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, vefamızı anlatacak kelimeler bulmakta dahi zorlanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar.

SANDIĞA SAHİP ÇIKIN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hem sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluklar hem de sandık birleştirme tutanaklarındaki usulsüzlükler, yolsuzluklar sebebiyle Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bizim bu süreçteki tek amacımız, milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru, en sağlıklı şekilde geçmesini sağlamak olmuştur. Şayet bizim teker teker ortaya çıkardığımız YSK’nın da hukuki olarak teyit ettiği sorunlar, sıkıntılar, hukuksuzluklar, yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktık. Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur.

Seçimi kimin kazandığı elbette mühim. Ancak çok daha önemli olan nasıl kazandığıdır. Hukuka ve vicdanlara uygun şekilde yapılan her seçim sonucunun milletimizin de bizim de başımızın üzerinde yeri vardır. Şimdi sizlerden 23 Haziran’da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koydukları iradeye teslim olmak demektir.

TEHDİDİ KAVRAYAMAYANLAR

Türkiye’nin önünde hem çok büyük zorluklar hem de çok büyük fırsatlar bulunuyor. Bu zorlukları fırsatlara dönüştürmek milletin elinde. Şayet millet olarak birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten taviz verilmezse Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına kimse engel olamaz. Ülkemizde bir kesim hâlâ bu büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin meselesi sananlar, dünyaya gözlerini kapatanlardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara gösterilen tepkileri sıradan refleksler olarak görenler, ülkemize yönelik tehditleri kavrayamayanlardır. İşte bakın şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekâtı’yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur.

MÜCADELENİN PARÇASI

Türkiye her alanda son bir asrın en kritik mücadelelerini veriyor. Son dönemdeki her seçim gibi İstanbul seçimleri de bu mücadelenin bir parçası. Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir.”

NELERİN DÖNDÜĞÜNÜ ANLAMADIK MI

“31 Mart’ta Batı, Avrupa’nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hâlâ anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı? İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil, sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul’u emanet etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran’da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır. Tüm hemşehrilerim, bütün yakınlarına, dostlarına bence bunu iletmeleri lazım.”