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    Büyük operasyon: 15 terörist öldürüldü

    Mehmet Can TOPTAŞ/ANKARA
    22.05.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı, Kars ve Siirt’te yapılan operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 12 Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir” denildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , pkk , gündem
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