Büyük operasyon: 15 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 12 Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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