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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Büyük onur... İngiliz tıbbına yön veren kuruluşun nişanını alacak

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Büyük onur... İngiliz tıbbına yön veren kuruluşun nişanını alacak

Robotik cerrahi ve üroloji uzmanı, Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, İskoçya’da bulunan Royal College of Physicians and Surgeons (RCPSG) kuruluşu tarafından onursal üyelik nişanına layık görüldü. Nişanı alan ilk Türk cerrah olan Kural, Hürriyet’e şunları söyledi:

KRALİÇE ADINA BELGE

“Çok mutlu ve gururluyum. Robotik cerrahi alanında Türkiye’de, doğu Avrupa’da ve Ortadoğu’da ilk uygulamaları yapan kişiyim. İngiltere’de bulunan bilimsel çalışmalarımı takip eden meslektaşlarım kuruluşa beni önermiş. Genellikle İngiliz vatandaşlarının üye yapıldığı, uluslararası bilim insanlarının daha nadir olarak seçildiği bir kuruluş. Bu açıdan da bu nişan benim için çok önemli. Hem yaptığım bilimsel hem de uluslararası düzeyde çalışmalar için beni bu ödüle layık gördüler. 5 Haziran’da da bir törenle kraliçe adına bana belgeyi takdim edeceklerini söylediler. Mesleğe başladığımda böyle mutluluklar yaşayacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama her zaman çok çalıştım, daima ekip çalışmasına önem verdim. Büyük onur ve mutluluk duyuyorum.”

400 YILLIK KURULUŞ

1599 yılında kurulan RCPSG (Glasgow Kraliyet Tıp Doktorları ve Cerrahları Kurumu), sağlık alanında standartların yükseltilmesi alanında çalışan bir enstitü. Doktorlara mesleki gelişim imkânları sunan kurum, ülkelerin sağlık politikalarını geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. RCPSG, İngiltere’nin sağlık politikalarında da belirleyici bir unsur olarak biliniyor.

KİMDİR?

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ni, ihtisasını ise 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Ali Rıza Kural, 2005 yılında Türkiye’nin ilk robotik ürolojik cerrahi programını kurdu. Bugüne dek 1300’den fazla robotik prostat kanseri operasyonu 250’yi aşkın robotik böbrek ameliyatı gerçekleştirdi. Kural, 2010 yılından beri Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Robotik Cerrahi ve Üroloji Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. 2017 yılında ise Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı seçilmişti.

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