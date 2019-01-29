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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Büyük Menderes taştı! 'İlk kez böylesi oluyor...'

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Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nin 3 tarafındaki tarım arazileri, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla sular altında kaldı. Mahallede bazı sokaklar ve evler de su altında kalırken, Yeniköy- Germencik yolu ulaşıma kapandı.  Jandarma, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı.

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  • Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı
  • Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı
  • Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı
  • Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasından geçen kısmındaki setler, pazar günü 5 noktadan patladı. Taşan sular, buğday, fiğ, arpa ve yonca ekili ovadaki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Bölgede yağmur bugüne kadar aralıklarla sürerken, ovayı dolduran sular, Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmındaki sokaklara ve bazı evlerin bahçesine kadar girdi. Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesinin birbirine bağlandığı yol ise göle döndü. Bölgenin sular altında kalmasıyla Yeniköy- Germencik yolu, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı. Ovada mahsur kalan bazı çiftçilerin hayvanları, traktörlerle kurtarıldı. Mahallenin yüksekte kalan kısmı hariç diğer 3 tarafı suyla kaplandı. Mahalle halkı, suların daha da çoğalarak, evlerine kadar girmesinden endişe ediyor.

'40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI'

Bölgede inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Bizler de mahalledeki evleri su basmasın, diye tedbirler alıyoruz. Sulama birliğinin de bir an önce sahaya inip, çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu. 

'MENDERES HEP TAŞARDI AMA İLK KEZ BÖYLE BASKIN OLDU'

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Mamur ise "Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Sel basmasına yakın evler var. Bununla ilgili yetkililerin yapabileceği bir önlem yok. Binlerce dönüm ekili arazimizde ürünler vardı. Onların hepsi sular altında kaldı. Koçarlı Ovası'nda doğal bir afet yaşıyoruz. Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki yolda sular altında kaldığı için trafiğe kapatıldı. Tehlike halen devam ediyor. Suyun ne kadar daha yükseleceğini bilemiyoruz. Daha önceki yıllarda da Menderes Nehri taşardı ama bu şekilde ilk kez bir baskınla karşılaştık. Gecede uyumayız; çünkü hayvanları olanlar var. Arazide tarım malzemeleri olanlar var" dedi.

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