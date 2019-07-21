‘Büyük kuş’ Türkiye’de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Büyük kuş’ Türkiye’de
GeriGündem ‘Büyük kuş’ Türkiye’de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Büyük kuş’ Türkiye’de

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Büyük kuş’ Türkiye’de

Rusya’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi’nin Türkiye’ye sevkıyatının sekizinci gününde Mürted Hava Üssü’ne ikisi Antonov 124-100, biri İlyuşin 76 olmak üzere üç dev kargo uçağı indi.

Böylece sekiz günde S-400 parçası taşıyan uçak sayısı 22 oldu. Gelen parçalar arasında ilk filoya ait bataryaların kontrolü, radarlardan gelen verilerin analizi, hedef tespiti ve füzelerin ateşlenmesini sağlayan komuta kontrol aracının aksamları, füze tüpleri, füzeyi taşıyan araçlar, destek araçları, jeneratörler bulunuyor. Ayrıca, ‘mezar taşı’ olarak adlandırılan çok fonksiyonlu atış kontrol radarı ve ‘büyük kuş’ olarak bilinen ana tarama radarı ile değişik ünitelere ait çok sayıda elektronik donanım da Türkiye’ye getirildi.

SEYYAR YÜKSELTİCİ

Türkiye’ye getirilen parçalar arasında radar menzilini artıran dev radar yükseltici antenler de bulunuyor. Bunlar, radar sistemleri özellikle kamufle edilmek amacıyla iki dağ arasına ve yoğun ağaç örtüsüyle kaplı ormanlık alana kurulduğunda etkili oluyor. S-400’lerin en hassas bölümünü oluşturan füzelerin ise hava veya deniz yoluyla getirilmesi bekleniyor. Kulislerde Türkiye’nin iki ayrı tip füzeyi tercih ettiği konuşuluyor. Birinin uzun menzilli 250 kilometrede hedefi vuran 48N6 model, diğerinin de kısa menzilli 40-60 kilometre mesafede hedefi imha eden 9M96E2 model füze olduğu ileri sürülüyor.

4 BÖLGE ÖNGÖRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi Türkiye, Rusya’dan toplam iki filo satın aldı. Bir filoda iki batarya var.
İkinci filonun intikali de Nisan 2020’de tamamlanacak. İki filoyla 4 bataryaya kavuşacak olan Türkiye, bir bataryayı ana bakım ve eğitim merkezi olan sevkıyatın yapıldığı Mürted Hava Üssü’ne konuşlandıracak. Böylece başkent Ankara ve Orta Anadolu ile Karadeniz’in bir bölümü radar menzili 600 kilometreyi bulan S-400 tarafından koruma altına alınmış olacak. Diğer üç bataryanın da Marmara, Ege bölgeleri ile Akdeniz’in en doğu ucunda bir bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. Her batarya, komşu olduğu bölgeden bir bölümü de kapsayacak şekilde konuşlanacak. Böylece neredeyse Türkiye’nin tamamı S-400 kalkanına alınmış olacak.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye'de bir ilk... Tıpta gurur veren haber
İşi bitince kimseye acımazdı
Komşusunun montajlı fotoğraflarını mahalleye dağıtmıştı! Soruşturmada yeni gelişme
Korsanların elinde bir Türk kaptanı