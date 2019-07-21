‘Büyük kuş’ Türkiye’de
Rusya’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi’nin Türkiye’ye sevkıyatının sekizinci gününde Mürted Hava Üssü’ne ikisi Antonov 124-100, biri İlyuşin 76 olmak üzere üç dev kargo uçağı indi.
Böylece sekiz günde S-400 parçası taşıyan uçak sayısı 22 oldu. Gelen parçalar arasında ilk filoya ait bataryaların kontrolü, radarlardan gelen verilerin analizi, hedef tespiti ve füzelerin ateşlenmesini sağlayan komuta kontrol aracının aksamları, füze tüpleri, füzeyi taşıyan araçlar, destek araçları, jeneratörler bulunuyor. Ayrıca, ‘mezar taşı’ olarak adlandırılan çok fonksiyonlu atış kontrol radarı ve ‘büyük kuş’ olarak bilinen ana tarama radarı ile değişik ünitelere ait çok sayıda elektronik donanım da Türkiye’ye getirildi.
SEYYAR YÜKSELTİCİ
Türkiye’ye getirilen parçalar arasında radar menzilini artıran dev radar yükseltici antenler de bulunuyor. Bunlar, radar sistemleri özellikle kamufle edilmek amacıyla iki dağ arasına ve yoğun ağaç örtüsüyle kaplı ormanlık alana kurulduğunda etkili oluyor. S-400’lerin en hassas bölümünü oluşturan füzelerin ise hava veya deniz yoluyla getirilmesi bekleniyor. Kulislerde Türkiye’nin iki ayrı tip füzeyi tercih ettiği konuşuluyor. Birinin uzun menzilli 250 kilometrede hedefi vuran 48N6 model, diğerinin de kısa menzilli 40-60 kilometre mesafede hedefi imha eden 9M96E2 model füze olduğu ileri sürülüyor.
4 BÖLGE ÖNGÖRÜLÜYOR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi Türkiye, Rusya’dan toplam iki filo satın aldı. Bir filoda iki batarya var.
İkinci filonun intikali de Nisan 2020’de tamamlanacak. İki filoyla 4 bataryaya kavuşacak olan Türkiye, bir bataryayı ana bakım ve eğitim merkezi olan sevkıyatın yapıldığı Mürted Hava Üssü’ne konuşlandıracak. Böylece başkent Ankara ve Orta Anadolu ile Karadeniz’in bir bölümü radar menzili 600 kilometreyi bulan S-400 tarafından koruma altına alınmış olacak. Diğer üç bataryanın da Marmara, Ege bölgeleri ile Akdeniz’in en doğu ucunda bir bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. Her batarya, komşu olduğu bölgeden bir bölümü de kapsayacak şekilde konuşlanacak. Böylece neredeyse Türkiye’nin tamamı S-400 kalkanına alınmış olacak.
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