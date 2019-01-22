Büyük kabus! 22 kişi 35 dakika boyunca asansörde mahsur kaldı
İstanbul’da bir hastanede 20 kişilik asansöre 22 kişi binmesi üzerine asansör durdu. Yarım saati aşkın asansörde kalan vatandaşların korku dolu anları telefon kamerası ile kaydedildi.
Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, 22 vatandaş İstanbul'da bir devlet hastanesinin 20 kişilik asansörüne binince asansör arızalandı. Dakikalarca mahsur kalan vatandaşlar asansörün kapılarına vurarak ve bağırarak yardım istedi.
Cep telefonu çekmiyor ama kameralar kaydediyordu... Dakikalar geçtikçe panik arttı. Arıza 35 dakika sonra giderildi.
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