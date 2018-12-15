Büyük İskender’le yakalandılar
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, definecilere yönelik düzenlediği 2 operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirdi.
Ekipler, ilk olarak Beykoz Kavacık’ta bir aracı durdurdu. Araçtan 969 sikke ile farklı biçim ve formlarda 11 obje bulundu. Ele geçen sikkeler arasında en dikkat çekici olanı ise Büyük İskender tarafından bastırılan sikkeydi. Gözaltına alınan S.D., A.B. ve A.B. tutuklandı. İkinci operasyon ise Ataşehir’de düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı ve defineciliğini sosyal medya üzerinden özendirdiği belirlenen K.T. adlı kişinin evine baskın düzenlendi. K.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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