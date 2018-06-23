Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Büyük ikramiye talihlisine şok

    Büyük ikramiye talihlisine şok

    İHA
    23.06.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı 4 çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak’ın lüks otomobilinin bagajından 570 bin lira çaldığı ileri sürülen 4’ü erkek 1’i kadın 5 kişi yakalandı.

    Olay, 29 Mayıs akşamı Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da büyük ikramiyenin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak’ın (32) lüks aracının bagajında bulunan 570 bin lira çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan başvuru üzerine inceleme başlattı. İlk olarak Murat Tokmak’ın lüks otomobilini takip eden araçlar kameralardan tespit edildi. Sürekli aynı aracın Murat Tokmak’ı takip ettiğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda S.G.(31), A.E.(31), Ö.T.(22) S.Ç.(24) ile Ç.Ü. (19) isimli kadın yakalandı. Şüphelilerinden alınan 373 bin 150 lira Murat Tokmak’a teslim edildi. 1’i kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Murat Tokmak’ın çevresinde içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi. Olay günü ise Tokmak’ın 700 bin lirası olduğu ve yakınına 130 bin lira değerinde otomobil aldığı geri kalanını ise arsa almak için yanında gezdirdiği iddia edildi.

     

    Etiketler: ikramiye , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri