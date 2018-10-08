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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Büyük dram! ‘Anneciğim beni buradan kurtar…’

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Büyük dram! ‘Anneciğim beni buradan kurtar…’

Boşandığı DEAŞ’lı eşi tarafından kaçırılan iki çocuğunun izine 3 yıl sonra Erbil’de ulaşan anne Tülay Kaya, “Cezaevinde tutulan oğlum ‘Anne beni kurtar’ diye ağladı. Onları geri getirin” diyerek devletten yardım istedi.

Tülay Kaya, boşadığı DEAŞ’lı eşi tarafından 3 yıl önce kaçırılan oğlu ve kızının izine sonunda ulaştı. Acılı anne, Erbil’de cezaevinde tutulan ve şimdi 17 yaşında olan oğlu Anıl’ın 2 saatlik görüşme boyunca “Anne beni kurtar” diye ağladığını belirtirken, kızının da Bağdat’ta bir cezaevinde olduğunu söyledi. Evlatlarından ayrı kalmaya dayanamadığını söyleyen anne, “Babalarının hayatını kararttığı çocuklarımın kurtarılması için devletimiz yardım etsin”dedi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Tülay Kaya, 4 yıl önce mahkemeye başvurarak eşi İrfan Küpecik’ten boşanmak istediğini belirtti. Tülay Kaya, açtığı boşanma davasında eşi İrfan Küpecik’in son zamanlarda kendisine baskı uygulayarak başının açık olmasını eleştirdiğini söyledi. Mahkemenin boşanma kararı sonrasında ise çocukların velayeti anneye verildi.

DEAŞ KAMPINDA KALDILAR

Ancak baba, boşanma kararından bir süre sonra o zaman 14 yaşında olan oğlu Anıl ve 11 yaşındaki kızı Sahra Günay’ı gezdirme bahanesiyle annesinden alıp 2 Mayıs 2016’da sınırı geçti. Oradan da Irak’a bağlı DEAŞ kontrolündeki Telafer’e giderek DEAŞ saflarına katıldı. Yaklaşık iki yıl örgüt adına faaliyet yürüttü. Telafer’de kaldıkları sürede babanın izniyle oğlu ve kızı belli günlerde annelerini arayarak durumlarının iyi olduklarını anlattı. 2017’nin Ağustos ayında Peşmerge ve Irak Ordusu’nun, DEAŞ’e yönelik Telafer’e yaptığı operasyonda baba İrfan Küpecik, girdiği çatışmada öldürüldü.

OĞLUMUN KOKUSUNU İÇİME ÇEKTİM

Telafer’in, DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından anne Tülay Kaya, çocuklarından bir daha haber alamadı. Oğlu ve kızının bulunarak Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden yardım isteyen anne Tülay Kaya, çocuklarına kavuşacağı umudununu hiç kaybetmedi. Çocukları bir an olsun aklından çıkmayan Kaya, oğlu Anıl’ın Erbil’de olduğunu öğrendi. Hemen Erbil’e giden anne, buradaki kadın ve çocuk cezaevinde şimdi 17 yaşında olan oğlu Anıl ile 2 saat görüştü. Oğlunu görmenin sevincini yaşayan Tülay Kaya o dakikaları şöyle anlattı: ”3 yıl sonra oğluma sarılıp, kokusunu içime çekmek çok güzeldi. Ancak oğlumun psikolojisi hiç iyi değil. Beni gördüğünde şaşırmış ağlamaklı bir hali vardı. Görüşümüz bitene kadar ağlayıp,’Anne beni buradan kurtar. Artık dayanamıyorum’ dedi. Kızımın da Bağdat’ta bulunan Rusafa Cezaevi’nde tutulduğunu öğrendim. Ancak kızımla görüşme girişimlerim sonuçsuz kaldı. Babalarının hayatını kararttığı çocuklarımın kurtarılması için devletimiz yardım etsin. İkisinin de bir suça karıştığına dair kanıt yok.

BİNDEN FAZLA TÜRK KADIN VE ÇOCUK IRAK’TA TUTUKLU

6 Ekim 2018’de elindeki Türk esirlerin olduğu listeyi yayınlayan Peşmerge, Türk vatandaşı 139 kadın ve çocuğun DEAŞ ile bağlantısından dolayı hapishanelerde tutulduğunu açıkladı. Irak Merkezi Hükümeti’nin elinde ise 300’ün üzerinde Türkiye vatandaşı kadın ve yaklaşık 600 çocuk bulunuyor. Bu kadın ve çocuklar da Rusafa Cezaevi’nde tutuluyor. Kadınlardan 27’si idam cezasına çarptırıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.10.2018-2)
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