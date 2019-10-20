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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
20.10.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Büyük çöküş bu ifadelerde... İşkence ve infazlar başladı

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Büyük çöküş bu ifadelerde... İşkence ve infazlar başladı

VAN’da, jandarma ekiplerince yapılan görüşmelerde gri kategoride aranan 2 PKK’lı terörist ikna edilerek teslim oldu. PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kamsamda Van’ın Çatak ilçesinde gri kategoride yer alan 2 terörist, ailelerinin ikna çalışmalarına katılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

ÇÖKME NOKTASI

Çatak ilçesi kırsalından 2013 ve 2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütüne katılan, ’Aranan Teröristler Listesi’nde 300 bin lira ödül ile Gri kategoride bulunan teröristlerin jandarmada verdiği ifadelerinde, PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütünün ağır kayıplar verdiğini, kış üslenmesini yapacakları sığınak/barınakların, erzak ve malzemelerinin güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildiğini, örgütün çökme noktasında olduğunu söyledikleri öğrenildi.

ÖRGÜT İÇİ İŞKENCE VE İNFAZLAR BAŞLADI

Teröristler, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, birçok örgüt üyesi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını ifade ettiler. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütten kaçışların çok daha fazla olacağını kaydettikleri öğrenildi.

Teröristler, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik güçlerine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaraları aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını anlattı.

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