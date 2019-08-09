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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Çocuklarını alıp dışarı fırladı: "Büyük bir patlama sesiyle uyandık"

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan dolayı çevre evlerde hasar oluştu.

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  • Mühimmat deposunda patlama
  • Mühimmat deposunda patlama
  • Mühimmat deposunda patlama
  • Mühimmat deposunda patlama
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Yaşanan patlamaların etkisiyle Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bazı evlerin camları kırıldı, duvarlarında çatlaklar oluştu ve bazı evlerin duvarlarına şarapnel parçaları isabet etti.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Tunç, gece evde uyudukları sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını ve bunun üzerine dışarı çıktıklarını söyledi. Patlamaların askeri mühimmat deposundan geldiğini gördüklerini ifade eden Tunç, "Patlamanın ilk olarak ne olduğunu bilemedik. Dışarı çıktık, arka arkaya patlamalar oluyordu. Evimin camları kırıldı. Temennimiz cana gelmesin de mala gelsin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bir şarapnel parçası da evimin duvarına denk geldi." diye konuştu.

Çocuklarını alıp dışarı fırladı: Büyük bir patlama sesiyle uyandık

Bir diğer mahalle sakini Özgür Yıldız da patlama seslerini duyduğunda hemen evini damına çıktığını ve sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştığını belirtti. Askeri mühimmat deposunun alev aldığını gördüğünü aktaran Yıldız, mahalledekilerin evlerini boşaltmaya başladığını dile getirdi. Yıldız, patlamaların sabaha kadar durmadan devam ettiğine ve patlamalardan dolayı evlerine giremediklerine işaret etti.

Fatma Tunç ise patlamaların yaşanmaya başlamasıyla evde uyuyan çocuklarını alarak dışarı çıktığını anlattı. Tunç, geceyi yakınlarının yanında geçirdiğini ve sabah saatlerinde döndüğünde evlerinin camlarının kırıldığını ve duvarlarda çatlakların oluştuğunu gördüğünü kaydetti.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgede güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü.

Hatayda mühimmat deposunda patlama
Hatay'da mühimmat deposunda patlama

 

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