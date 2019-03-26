Büyük acı! Böyle veda ettiler...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyük acı! Böyle veda ettiler...
GeriGündem Büyük acı! Böyle veda ettiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/DHA
26.03.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Büyük acı! Böyle veda ettiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılan otomobilde boğularak yaşamını yitiren Emine Yavuz (39) ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz (56), memleketleri Konya'da toprağa verildi. Cenazede müezzin Hüseyin Avni Yavuz (38), kendisi gibi otomobilden sağ kurtulan oğlu Hasan'ı (11) teselli etmeye çalıştı.

12
  • Müezzinin sele kapılan otomobilinde ölen eşi ve annesi toprağa verildi
  • Müezzinin sele kapılan otomobilinde ölen eşi ve annesi toprağa verildi
  • Müezzinin sele kapılan otomobilinde ölen eşi ve annesi toprağa verildi
  • Müezzinin sele kapılan otomobilinde ölen eşi ve annesi toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, önceki gün Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan bir camiye müezzin olarak atandığı Şırnak'a giden Hüseyin Avni Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sele kapıldı. Sürücü Hüseyin Avni Yavuz ile oğlu Hasan araçtan çıktı ancak eşi Emine ile annesi Gül Nazik Yavuz, otomobille sürüklendi.

​İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, sürüklenen otomobile 500 metre uzaklıkta gelin ve kayınvalidenin cesetlerine ulaştı. Cesetler otopsi için morga götürülürken, yaralanan baba ve oğlu ise Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleleri yapıldıktan sonra bir süre gözetim altında tutulan Hüseyin Avni Yavuz ve oğlu Hasan taburcu edildi.

Emine Yavuz ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz’un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından dün gece Konya’ya getirildi. Bugün de Hacıveyis Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emine ve Gül Nazik Yavuz, Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede annesi ve babaannesini kaybeden küçük Hasan, gözyaşlarını tutamadı. Hasan Yavuz'u, babası Hüseyin Avni Yavuz teselli etmeye çalıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görüntüler çok tepki çekmişti! O babanın cezası belli oldu

Erdoğan duyurdu: 'Yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu!

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor