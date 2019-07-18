'Büyük abi'ye 99.5 yıl hapis
Yargıtay'ın bozma kararından sonra ‘Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yardım, silahlı suç örgütü üyeliği ve Trabzon’daki Mc Donalds’a bombalı saldırıda 6 kişinin öldürülmesine teşebbüs’ suçlamasıyla yeniden yargılanan ‘büyük abi’ lakaplı Erhan Tuncel, 99.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Erhan Tuncel geldi. Osman Hayal, Ersin Yolcu ile Dink’i öldürmek suçundan hükümlü Ogün Samast ile cinayeti azmettirmek suçundan hükümlü Yasin Hayal ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
OGÜN SAMAST’A 2.5 YIL
Duruşmada son savunmasını yapan Ogün Samast “Olay tarihinde yaşımın küçük olması, cahilliğimden dolayı kullanılmam ve olaya dahil olan kim varsa hepsini tek tek anlatmam dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyorum” dedi.
Erhan Tuncel ise “Suikasti yaklaşık 1 yıl önce yürütmekte olduğum yardımcı istihbarat elemanı olarak emniyete bildirdim ve benim verdiğim isimler tarafından suikast işlendi. Tanık yapılmamak için bu davanın sanığı haline getirildim” diye konuştu. İlk yargılamada, cinayete azmettirmekle suçlanan Erhan Tuncel 10.5 yıl hapis cezası almıştı. Tutuksuz yargılanan Tuncel, hakkındaki 99.5 yıl ceza kararı okunduktan sonra kelepçe takılarak cezaevine gönderildi. Zeynel Abidin Yavuz, 14 yıl 22 gün, Tuncay Uzundal 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yasin Hayal’e ‘silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’ten 7.5 yıl, Ogün Samast’a ‘silahlı örgüt üyesi olmak’tan 2.5 yıl, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’e ‘silahlı örgütü üyesi olmak’tan 1 yıl 10 ay 15 gün ceza verdi.
ANA DAVA DEVAM EDİYOR
Tetikçi Samast, “Tasarlayarak öldürmek” suçundan daha önce 22 yıl hapis cezasına, Yasin Hayal ise azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezalar Yargıtayca onanmıştı. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin aralarında Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek gibi FETÖ’den tutuklu eski polis müdürlerinin de bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı ana dava ise devam ediyor. m Ayşegül USTA/İSTANBUL
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