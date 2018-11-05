Büyü bozduklarını söyleyerek...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyü bozduklarını söyleyerek...
GeriGündem Büyü bozduklarını söyleyerek...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
05.11.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Büyü bozduklarını söyleyerek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyü bozduklarını söyleyerek...

İstanbul, Sultanbeyli'de büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kadın yakalandı. Gözaltına alınan bir kadının hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. 4 kadının toplamda 30 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de bir evde büyü bozduklarını söyleyerek  dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım'da ihbar yapıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin Sultanbeyli Orman Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduğunu belirleyerek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda S.P., H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. Şüpheli kadınlar hakkında yapılan detaylı incelemede 20 Ekim'de meydana gelen 2 hırsızlık olayınından aranan kişiler olduğu belirlendi. 

4 KADININ TOPLAMDA 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VARÖte yandan şüpheli kadınlara yönelik yapılan detaylı sorgulamada  H.P. isimli kadının 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 32 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Z.P. isimli kadının da  'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olduğu ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

S.P. isimli kadının ise 'Hırsızlık' ile 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olduğu ve 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.C. isimli kadının ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teşekkür etseydiniz!

Mehmet Özhaseki: Çok oy almak için defolu aday göstermeyiz

Akdeniz ve Ege mesajı: Meydanı denizdeki haydutlara bırakmayacağız

O öğretmen açığa alındı