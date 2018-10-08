Bütün ev yandı! Bu sayede kurtuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBütün ev yandı! Bu sayede kurtuldu
GeriGündem Bütün ev yandı! Bu sayede kurtuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
08.10.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Bütün ev yandı! Bu sayede kurtuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bütün ev yandı! Bu sayede kurtuldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evde tek başına uyuyan Nurgül Bakıcı (18), evlerinde çıkan ve her yanı saran yangından dolayı çıkan sesleri yağmur sanıp balkondaki çamaşırları almak için kalkınca feci şekilde yanmaktan kurtuldu. Şimdi akrabalarının yanında kalan ve bütün eşyaları kullanılamaz hale gelen Bakıcı ailesi yardım bekliyor. 

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 166. Sokakta ikamet eden 9 çocuklu Bakıcı ailesinin evinde geçtiğimiz günlerde yangın çıktı. O sırada evde tek başına olan ve uyuyan 18 yaşındaki Nurgül Bakıcı yangından dolayı çıkan sesler üzerine uyandı. Sesleri yağmur sanan ve tekrar uyumaya çalışan Bakıcı’nın aklına, balkonda çamaşır olabileceği geldi.

Çamaşırlar ıslanmasın diye yatağından kalkan Bakıcı, kapıyı açınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Her yanı saran alevlerden dolayı kısa süreli şok yaşayan Bakıcı, son anda kendini dışarı atarak feci şekilde yanmaktan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürürken, Bakıcı ailesini bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi. Şimdi akrabalarının yanında kalan ve asgari ücretle geçinmeye çalışan aile yardım bekliyor. 

“İlk başta yağmur sandım” 

Üniversite sınavlarına hazırlanan Nurgül Bakıcı, önceki gece geç saatlere kadar ders çalıştığını ve o yüzden erken uyanamadığını belirterek, “Ses geldi. Uyku sersemiydim, yağmur sandım ilk başta. Başımı kaldırdım sonra tekrar uyumaya çalıştım. Sonra balkonda çamaşır olabileceğini düşündüm. Onları alayım dedim. Kapıyı açmamla her tarafın alev alev yandığını gördüm. O an şoktaydım bayağı bir bekledim.

Odadan odaya kaçmaya başladım. En son dışarı çıkmayı başardım. Balkonda bağırdım kimse sesimi duymadı. Sokağa attım kendimi. Sonra babamlara haber verdim, itfaiyeye haber verdim. Ne oldu ne bitti anlamadım. Ev bize ait ve 9 kardeşiz. Biz hepimiz burada kalıyorduk. Burası da elimizden gitti.

Zaten hiçbir eşyamız kalmadı. İğnemiz, yemeğimiz, her şeyimiz yandı. Bir dahaki kışa hazırlığımız bile vardı onlar yandı. Kıyafetlerimiz yandı. Öyle kaldık ortada. Yardım istiyoruz” dedi. 

“Akrabalarına sığındılar” 

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, “Elektrikten çıkan bir yangın sonucu vatandaşımız mağdur olmuştur. Evleri tamamen yanmış. Bütün eşyaları yanmış. Şuanda açıkta kalmışlar. Akrabalara sığınmışlar. Acilen ailenin giderlerinin karşılanması için bütün duyarlı vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen el birliğiyle yardımlarına koşalım lütfen” diye konuştu. 

Bütün ev yandı Bu sayede kurtuldu


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yargıtay’dan çok önemli karar

Bu ilçeye 461 kişi aranıyor!

Baba oğul tartışması korkunç bitti

Onlarca yıldır bizi dövüyorlar!