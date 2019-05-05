‘Bütün belediye başkanlarını kucaklayacağız’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret edip, halka hitap etti.
İmamoğlu, şöyle konuştu: “Bütün belediye başkanlarını kucaklayacağız. ‘Benim partilim değil’ anlayışı bitti. Pazartesi gününe atılmış bir YSK süreci var. 31 Mart seçimlerinde İstanbul insanı oy kullanmıştır. Yav kardeşim bu millet bizi sevdi ya.. Sevdi kardeşim ya.. Derdiniz ne. Bu millet kararını vermiştir. Türkiye ittifakı diyorlar. Ben çok mutlu olurum. Çünkü biz İstanbul ittifakının oyuna talibiz dedik. Bugün geldiğiniz noktada bunun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayında en az beş iftarda ya komşunuza gitmeye ya da komşunuzu çağırmaya var mısınız? Ama beş yıldızlı otellerde değil, evlere gidip iftar yapalım.”
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