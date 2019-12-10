"Bütçeyi ilk kez devlet memuru sunuyor"

Kılıçdaroğlu kürsüde, iş başvurusu kuyruğundaki vatandaşların fotoğraflarını gösterdi.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

VİCDANINIZA SIĞIYOR MU

“Son düzenlemelere kadar, TBMM’ye gelip bütçeyi sunan kişi seçilmiş bir kişidir, arkasında millî irade vardır. Buraya gelip bütçeyi sunan kişi bir devlet memuru, seçilmiş değil, arkasında bir irade yok. Bir devlet memurunun bu kürsüye gelip size 2020 bütçesini, anlatmasını, sizden oy istemesini vicdanınıza sığdırıyor musunuz?

Normalde, buraya Sayın Cumhurbaşkanı’nın gelmesi lazım; kendi bütçesi, gelip bütçeyi sunması lazım. Sayın Erdoğan dışarıda, başka bir toplantıda konuşmalar yapıyor. Ne demektir? ‘Benim Parlamento’da kurşun askerlerim var. Ben ne dersem onlar ellerini kaldırırlar...’ Sizler vicdan sahibiyseniz buna ‘dur’ demeniz lazım. 82 milyona hizmet götüreceksiniz, 82 milyondan vergi toplayacaksınız ama bu bütçeyi buraya gelip bir devlet memuru sunacak; olmaz. Bu kürsüye, tarihinde, devlet memurları gelip bütçe sunmamışlardır. Bugün burada bir devlet memurunun sunduğu bütçeyle yürütme organının vesayeti, parlamentonun üzerine düşmüştür.

HESAPLAŞMAMIZ GEREKİYOR

Oturup Parlamento olarak bir hesaplaşmamız gerekiyor. Parlamento nedir, işlevi nedir, yetkisi nedir ve biz bu yetkileri başkasına devredelim mi, devretmeyelim mi? Bazen kısır tartışmalar içinde doğruları yeteri kadar yansıtamıyoruz birbirimize. Ama bazen irademizi, özgür irademizi kullanamaz noktaya geliyoruz. Kullanamadığımız için de baskılar ve etkiler altında kalarak maalesef, Parlamento’nun olması gereken yetkilerini başka yerlere deklare ediyoruz.”

BAHÇELİ’YE YOĞUN İLGİ

MECLİS’te dün bütçe görümeleri başlarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, ilk gün MHP sıralarının en önündeki yerini aldı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından uzun bir süre sonra TBMM Genel Kurulu’na gelen Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile bazı İYİ Partili milletvekilleri tokalaştı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)