Bütçede RTÜK protestosu
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmesinde RTÜK protestosu yaşandı. CHP’li milletvekilleri, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesi kararı ve maaşları ile ilgili olarak yoğun tepki gösterdi.
Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlığının bütçe sunumunu tamamlamasının ardından, RTÜK Başkanı Şahin’e kurumunun bütçesinin sunumu için söz verdi. Şahin’in konuşmaya başlamasıyla komisyonun CHP’li üyeleri, Şahin’in olduğu sıraya doğru yürüyerek, “Meclis’in iradesine saygısızlık yaptı” diye tepki gösterdiler. Şahin’in konuşmasının CHP’li üyelerce engellenmesi üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan görüşmelere ara verdi. Tartışmalar verilen arada da devam etti.
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