Bütçede İş Bankası tartışması
Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti ile CHP arasında CHP’nin İş Bankası hisseleri üzerinden tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu ticari faaliyet devam ettiği sürece CHP Hazine yardımı almamalı” diyen AK Partili Ahmet Özdemir’e “Devletin imkânlarını sömürenler, Atatürk’ün vasiyetiyle, partisinin yapmış olduğu bu hizmete laf söyleyemezler” diye karşılık verdi.
TBMM Genel Kurulu’nda dün Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşüldü. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, görüşmelerdeki konuşmasında Siyasi Partiler Kanunu’nda, “Partiler ticari faaliyetlerde bulunamaz” şeklinde hüküm bulunduğunu belirterek, “CHP bir ticari faaliyette bulunmuş oluyor, bu paradan bir gelir elde etmiyorsa da bu miras bırakma CHP’nin kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şey değil, sizi suçlamıyorum. Makul bir çözüm getirmek gerekir. CHP’den bunu alamıyorsak, bu ticari faaliyet devam ettiği sürece CHP’nin Hazine yardımı almamasını sağlamak gerekir, ancak o zaman eşit şartlarda rekabet edilebilir” dedi.
ATATÜRK’ÜN MANEVİ HUZURUNDA ATATÜRK’E HAKARETTİR
Özdemir’in konuşmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Atatürk’ün kurucusu olduğu Meclis’te Atatürk’ün manevi şahsiyetini rahatsız edecek, vasiyetini tartışmaya açacak, Atatürkçüleri ve onun emanetine sahip çıkanları rahatsız edecek bir provokasyon peşindesin” tepkisini göstererek şunları kaydetti:
“Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yönetim kurullarında eski milletvekilleriniz, eski Cumhurbaşkanı danışmanları var. Bugün kurulan birçok üst kurulda 3 yerden, 4 yerden maaş alan kişiler var. Devletin imkânlarını böyle sömürenler, Atatürk’ün vasiyetiyle, partisinin yapmış olduğu bu hizmete laf söyleyemezler. Bu, en basit deyimle, Atatürk’ün manevi huzurunda Atatürk’e hakarettir. İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken bizim mavi gözlü de bakıp, ‘Geldikleri gibi giderler’ demişti.”
MEZARLIKLARLA UĞRAŞMAYI BIRAKIN
Özel’e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da İş Bankası hisseleriyle ilgili tartışmada, kanun ve nizam ne diyorsa onun olacağını vurgulayıp, “Kurtuluş Savaşı mücadelesini, başında liderleri, arkasında bu halk topyekun vermiştir. ‘Sizin dedeleriniz kırmızı halı serdiler’ lafı kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Mezarlıklarla uğraşmayı bırakın, ecdadımıza laf uzatmayın. Bu sizin haddiniz değildir. Bu milletin hiçbir ferdine ‘Düşmana kırmızı halı döşedi’ diyemezsiniz” dedi.
Özel de Muş’a, “Karşıma çıkıp had bildirebilmeniz için ‘Atatürk’e zerre muhabbet besleyen, ne ölüme ne dirime gelsin’ diyen adama ziyaret yapmayacak Genel Başkanınız. Diyanet İşleri Başkanınız, ‘Atatürk heykellerini it leşi gibi sokaklarda süründüreceğiz’ diyen adama gitmeyecek. ‘10 Kasım’larda saat 9’u 5 geçe kenefe gidin’ diyen adamın karşısında el pençe divan duranların burada söyledikleri sözün samimiyeti tartışılır” karşılığını verdi.
KAHRAMANLARDA AYRIMCILIK YAPMAYIN
Mehmet Muş ise Atatürk’ün CHP’nin tekelinde olmadığını, Türkiye’nin ortak bir değeri olduğunu dile getirdi. Muş, CHP’lilere şöyle seslendi: “Her sıkıştığınız zaman Atatürk’ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçin Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak paydasıdır. Atatürk’e karşı yapılacak olan her şeyin karşısında önce AK Parti dikilir. Ama siz her sıkıştığınız yerde Atatürk’ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçin. Milli kahramanlar arasında ayrımcılık yapmayın. Kimi kimin ziyaret edeceğine karar verecek olan Özgür Özel değildir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle