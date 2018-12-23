Bütçede Bakan tartışması: Teknisyen mi bürokrat mı
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin önceki gece Meclis’ten geçen ilk bütçesinin final görüşmelerinde, yeni sistemin cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarının hukuki durumları tartışıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,bütçe kapanış konuşmasında “Biz, Atatürk’ün Meclis’te sapasağlam yerini bulan ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ düsturunun arkasındayız. Sizler ‘Hayır’ diyorsunuz; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil, vesayetin hakkı olmalı’” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “O ifadenin karşısında bir tutum sergilendiğimizi söylemek milletin seçtiği, Atatürk’ün kurduğu partinin milletvekillerine atanmış bir teknisyenin hakkı da değildir, haddi de değildir” tepkisini verdi.
‘BAKANLARA HAKSIZLIK OLUR’
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da “Teknisyenlik meselesi, bütçede de bunu diline dolayanlar olmuştu. Burada da herhalde bir kitaba atıf yapıyorlar, Mehmet Uçum’un kitabına atıf yapacağınıza Anayasa’ya atıf yapsanıza, Anayasa’da ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ diyor, teknisyen demiyor, ‘bakan’ diyor, teknisyen demiyor” dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da “Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından tayin edilen, Genel Kurul’da ant içen, yasama dokunulmazlığına tabi olan, göreviyle ilgili suçlarda Meclis soruşturma usulüne tabi olan bakanların, cumhurbaşkanı tarafından atanıyor olması gerekçe gösterilerek, ‘memur’ veya ‘bürokrat’ statüsünde olduklarını söylemek doğru bir yorum değildir. Hükümet sisteminden kaynaklanan anayasal bir durumun, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile milletvekilleri arasında bir alt-üstlük durumu gibi yorumlanması sayın milletvekillerimize de, sayın
bakanlarımıza da haksızlık olur diye düşünüyorum” diye konuştu.
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