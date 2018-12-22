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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA - İHA
22.12.2018 - 01:44, Son Güncelleme:

2019 Bütçesi kabul edildi

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2019 Bütçesi kabul edildi

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığınca sunulan bütçe teklifinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek verildiği kaydedildi.

Genel bütçe gelirlerinin 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin 11 milyar 179 milyon 800 bin TL öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, denetleyici ve düzenleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL öz gelir, 116 milyon 591 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin edildiği belirtildi.

2017 KESİN HESAP KANUN TASARISI KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.

Tasarıya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659 milyar 558 milyon 969 bin TL, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99 milyar 655 milyon 39 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3 milyar 941 milyon 504 bin TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde, genel bütçenin gelirleri 610 milyar 259 milyon 4 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 226 milyon 456 bin TL'si öz gelir, 87 milyar 144 milyon 782 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 106 milyar 371 milyon 239 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 203 milyon 879 bin TL'si öz gelir, 39 milyon 300 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 243 milyon 179 bin TL olarak gerçekleşti.

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