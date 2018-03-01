Büşra susmadı... İşte elle tacize çıkan ceza

Antalya Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi’ndeki evinden çıkıp final sınavına yetişmeye çalışan 20 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Büşra A.’yı elle taciz eden Hasan Göktaş, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2’inci kez hakim karşısına çıktı.

KALÇAMA DOKUNDU

Duruşmaya müşteki Büşra A.’nın babası ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinin izlediği duruşmada yaşadıklarını anlatan Büşra A., “Sınava yetişmeye çalışırken tanımadığım bir kişi arkamdan yaklaşıp kalçama dokundu. Bir anda şaşkına döndüm ve çığlık atmaya başladım” dedi.

‘OLUR BÖYLE ŞEYLER’

Olaya bir taksici ve temizlik görevlisinin şahit olduğunu aktaran Büşra A., şöyle devam etti: “Çöp toplayan kişi bağırdığımı duyunca ne olduğunu sordu sonra da, ‘Olur böyle şeyler abla takılma fazla’ dedi. Ben de, ‘Sizin kızınıza böyle bir şey yapılsa susar mıydınız?’ dedim.”

‘EVİNDE OTUR’

“Bu sırada tacizci şahıs hızlı adımlarla uzaklaşıyordu. Yanına gittim ve hesap sordum. Bana bodyguard olduğunu söyledi, ‘Kadın başına ne işin var sokakta sus evinde otur’ dedi. Bu sırada yoldan geçen duyarlı kişilerin yardımıyla şahsın yakalanmasını sağladık. Karakolda şahsın cinayet suçundan arandığını öğrendim.”

TACİZ ETMEDİM ÇARPTIM

Savunmasında Büşra A.’yı taciz ve tehdit etmediğini söyleyen Hasan Göktaş, “O gün işten çıkıp eve gidiyordum. Yolda şikâyetçi kadına çarptım. O da çarpışmanın hıncıyla beni polise şikâyet etti. Hatta polisi ben çağıracaktım ama kontörüm yoktu” diye konuştu.

‘HİÇBİR KADIN SUSMASIN’

Oturuma 5 dakika ara veren mahkeme başkanı, sanık Hasan Göktaş’ı Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesi uyarınca 4 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Karar sonrası Hürriyet’e konuşan Büşra A., “Ben o gün susmamıştım. Bu gün de susmadım. Çünkü basitleştirdiğimiz her olay toplumda daha derin yaralar açıyor. Hiçbir kadın boyutu ne olursa olsun taciz, tecavüz karşısında susmasın” dedi.