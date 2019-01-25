Buse’yi arama çalışmalarında kahreden an: Küpesi ve çantası bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBuse’yi arama çalışmalarında kahreden an: Küpesi ve çantası bulundu
GeriGündem Buse’yi arama çalışmalarında kahreden an: Küpesi ve çantası bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
25.01.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Buse’yi arama çalışmalarında kahreden an: Küpesi ve çantası bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hortum nedeniyle kopan demir sac çatının otomobile çarparak dereye sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

14
  • Kayıp Buse’nin küpesi ve çantası bulundu
  • Kayıp Buse’nin küpesi ve çantası bulundu
  • Kayıp Buse’nin küpesi ve çantası bulundu
  • Kayıp Buse’nin küpesi ve çantası bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilin içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar’ı (20) arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Buse’nin içinde olduğu otomobilin düştüğü alan, daha önce arama yapılan bölgenin 100 metre uzağında olduğu tespit edilirken, yeni alanda yapılan çalışmalarda Buse’ye ait çanta ve küpe bulundu. Yetkililer, hortumda kopan bir sac çatının otomobile çarparak dereye sürüklendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen hortum felaketinde babasının iş yerinin olduğu bölgeye geldikleri sırada annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi’ne sürüklenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Arama çalışmalarının sürdüğü Ağva Deresi’nde her yer didik didik aranırken, daha önce Kuzudere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi girişi önünden dereye düştüğü tahmin edilen otomobile ait yaklaşık 100 metre uzaklıktaki kayalık alanlarda cam kırıkları tespit edildi.

ÇANTASI VE KÜPESİ BULUNDU

Bunun üzerine bölgede aramalarının sürdüren Jandarma Arama ve Kurtarma Sualtı dalgıçları rotasını değiştirdi. Genç kızın, hortum sırasında sanayiden kopup gelerek dereye düşen demir sac çatının altında olabileceğinden şüphelenen ekipler, bölgeye vinç talep etti. Tonlarca ağırlıkta sacın kaldırılmasının ardından demirlere takılı vaziyette Buse’ye ait içerisinde kişisel eşyalarının bulunduğu bir çanta ile yine genç kızın küpesi bulundu. Bulunan eşyalar bölgede umutla bekleyişini sürdüren baba Ahmet Acar’a gösterilerek Buse’ye ait olduğu teyit edildi.

DEMİR SACIN ARABAYA ÇARPTIĞI İHTİMALİ

Öte yandan, hortumun, otomobili yolda yaklaşık 100 metre sürüklediği ve bu sırada yine hortum sebebiyle sanayiden koparak gelen demir sac çatının anne ile kızının içerisinde olduğu otomobile çarpıp dereye attığı ihtimali üzerinde durulurken, otomobilin de akıntılı suda ilerlediği yönünde tahmin yürütülüyor.

Daha önce farklı noktalarda aramalar gerçekleştiren ekipler, şu anda çalışmalarını kaldırılan demir sacın olduğu bölgede yoğunlaştırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Tepki amaçlı paylaştım' dedi... Mahkeme üst sınırdan ceza verdi!

Fırtına otoyolda yakaladı... Dehşet anları kamerada

Kim davet etti diyene yanıt... Teröre karşı Adana formülü

Maduro Bey’e mütevazı bir destek