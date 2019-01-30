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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN- Alparslan ÇINAR/KEMER(Antalya) (DHA)
30.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde

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Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları 7'nci gününde tekrar başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta oluşan hortumun otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Kemer Sanayi Sitesi önünde başladı.

Çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin de aralarında bulunduğu 118 personel katıldı.

TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botunun denizden destek verdiği aramalarda 3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeği kullanılıyor. Ekipler çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak durum değerlendirmesi yaptı.

İki kola ayrılan ekipler hem Ağva Deresi'nde hem de denizde arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılırken balık adamlar da denizde dalış yapıyor. Ekiplerin yağmur altında sürdürdüğü çalışmaları Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.

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