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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Son dakika: Buse'nin ardından bir acı haber de Bodrum'dan geldi! Nişanlı çift sele kapıldı

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Son dakika: Buse'nin ardından bir acı haber de Bodrum'dan geldi! Nişanlı çift sele kapıldı

Türkiye; Antalya'da hortumun otomobiliyle denize sürüklediği Buse Acar'a ağlarken, bir acı haber de bu sabah Bodrum'dan geldi... Gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası nişanlı çift sel sularına kapıldı. Sele kapılan Billur Atik'in cesedine ulaşılırken nişanlısı Çağlar Bencik için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

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  • Bodrumdan acı haber
  • Bodrumdan acı haber
  • Bodrumdan acı haber
  • Bodrumdan acı haber
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bodrum’u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Mumcular Mahallesinde sele dönüştü. Gece saatlerinde bir nişan merasiminden otomobilleri ile dönen 27 yaşındaki Çağlar Bencik ile iki aylık nişanlısı Billur Atik, Akarca Mevkiinde taşan dereye kapıldı. Mumcular Mahallesi Akarca Mevkinde araçları su alarak stop eden çift bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Belediye ve AKUT ekipleri geldi.

Son dakika: Busenin ardından bir acı haber de Bodrumdan geldi Nişanlı çift sele kapıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan ilk kurtarma çalışmalarında, öğretmen olan 23 yaşındaki Billur Atik’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bencik’i arama çalışmalarını sürdürüyor. Talihsiz çift önümüzdeki yıl evlenme planları yaptıkları öğrenildi. Derenin başına gelen Bencik yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Öte yandan taşan Akarca Deresi nedeniyle çevredeki bir sera yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı ve elektrik direkleri devrildi. 

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