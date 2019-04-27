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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) (DHA)
27.04.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Buse anne ve babasının ismini koluna dövme yaptırıp 'Kaybolursam buradan bulursunuz' demiş

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Buse anne ve babasının ismini koluna dövme yaptırıp 'Kaybolursam buradan bulursunuz' demiş

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının adlarını koluna dövme olarak yaptırdığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için kendisine "Ben kaybolursam buradan bulursunuz" dediğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası ve ayakkabısının bir eşi dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor. DSİ ekipleri dere yatağında arama yaparken Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ekipleri bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kader Buse'nin kaybolduğu günden bu yana olduğu gibi dere yatağı kenarı, plaj ve ormanlık alandaki arama çalışmalarını sürdürdü.

Buse anne ve babasının ismini koluna dövme yaptırıp Kaybolursam buradan bulursunuz demiş

ANNE VE BABASININ ADINI KOLUNA YAZDIRMIŞ

93 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'la ilgili yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı. Genç kızın geçen yaz koluna anne ve babasının adlarından oluşan bir dövme yaptırdığı öğrenildi. Annesi Ayla ve babası Ahmet'in adlarının birleşiminden oluşan 'Aylahmet' yazısını sağ koluna dövme olarak yazdıran Kader Buse Acar'ın babasına bu dövme için söyledikleri ise yürekleri dağladı.

Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için kendisine, "Ben kaybolursam buradan bulursunuz" dediğini söyledi.

Buse anne ve babasının ismini koluna dövme yaptırıp Kaybolursam buradan bulursunuz demiş

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