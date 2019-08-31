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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.08.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Buse Acar'ın annesinden duygulandıran paylaşım: 'Kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama...

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Buse Acar'ın annesinden duygulandıran paylaşım: 'Kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama...

Antalya'da çocuklarından birini 6 yaşında kaybeden, üniversite öğrencisi kızı Kader Buse de hortumda kaybolan anne Ayla Acar'ın sosyal medyada "Anne kapıyı aç deyişini bekliyorum, uyumuyorum kızım gelince kapıda kalmasın diye" paylaşımı duygulandırdı. Kızlarının isimlerini kollarına dövme yaptırdığını söyleyen Acar, "Kuzum kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz'' diye yazdı.

Kemer ilçesinde 220 gün önce hortumda içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor.

Anne Ayla ve baba Ahmet Acar, kızlarının fotoğrafını öperek, yollarını gözleyerek arama çalışmalarına destek veriyor.

Hortumda sürüklenen araçtayken kendisi kurtulan Ayla Acar, 1997'de 6 yaşındayken kaybettiği kızı Aslı ve 20 yaşında selde kaybolan Buse'nin isimlerini kollarına dövmeyle yazdırdı.

Sözleriyle duygulandıran Acar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Kuzum kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz. 'Sezsizce çekip gidiyorum belki gelirim bir gün sesime ses veren olursa' dedin biz ses veriyoruz ama sen hala dönmedin. Akşamları çakılların üzerinden çıtır çıtır gelişlerini bekliyorum. Anne kapıyı aç deyişini bekliyorum. Uyumuyorum, kızım gelince kapıda kalmasın diye. Canım yavrum ben de kollarımı
paylaştırdım sizlere Aslım ve Busem."

Acar, kızlarının isimlerini kollarına dövme yaptırdığını, özlemle dönmesini beklediğini söyledi.

Kızını hala aramaya devam ettiklerini anlatan Acar, "Kızlarımı kollarımda yaşatacağım. Bir umutla bekliyorum." dedi.

Buse Acarın annesinden duygulandıran paylaşım: Kaybolursam dövmemden bulursunuz dedin ama...

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