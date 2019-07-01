Burun kıran akademisyen
Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Fatih Saydam, cinsel hastalık bulaştırdığı Fransızca öğretmeni olan eşi H.’yi “Beni nasıl sorgularsın” diye dövüp burnunu kırdı, bıçakla kovaladı. Bebeğinin de boğazını sıkarak “Öldürürüm” tehdidinde bulunan Saydam’ın evine yaklaşması yasaklandı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olan 35 yaşındaki Fatih Saydam ve 33 yaşındaki Fransızca öğretmeni H., 2015 yılında evlendi. Saydam, birkaç ay sonra eşine şiddet uygulamaya başladı. Saydam, doğumdan sonra eşine bıçakla saldırdı. Bebeğinin boğazını sıkarak, “Seni de onu da öldürürüm” diye eşini tehdit etti. Bu saldırı üzerine Saydam hakkında evine yaklaşmama kararı verildi.
POLİS KURTARDI
Bu arada Saydam’ın bir öğrencisi ile duygusal ve cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Saydam, bu ilişkiyi sorgulayan eşi H.’yi 31 Mart’ta dövdü. Komşuların polis çağırması üzerine dayak son buldu. H., eşinin tehditlerinden ötürü şikâyetçi olmadı. 11 Mayıs’ta Saydam, “Sen beni neden sorguluyorsun” diyerek, eşini evde bıçakla kovaladı. Döve döve de H.’nin burnunu kırdı. H., eve gelen polis tarafından kurtarıldı. H., burnunun kırıldığına dair hastaneden rapor aldı.
BOŞANMA DAVASI
Öte yandan H. 18 Nisan’da yapılan muayenesinde eşi tarafından kendisine cinsel hastalık bulaştırıldığını öğrendi. “Sen bana bunu nasıl yaparsın” diye bağırdığı eşi Fatih Saydam, “Bunu kimseye söylemeyeceksin. Sana iftira atarım. Seni mahvederim” diye tehdit etti. H., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından Saydam’ın elinden alındı. Ailesinin yanına taşınan H., Ankara 17. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.
POLİS BÖYLE GÖTÜRMÜŞTÜ
FATİH Saydam, eşi H.’yi 13 Şubat’ta evde dövdü. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, çifti aynı arabaya koyarak, ilk önce sağlık muayenesi için hastaneye, ardından polis merkezine böyle götürmüştü.
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