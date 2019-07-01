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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Burun kıran akademisyen

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Burun kıran akademisyen

Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Fatih Saydam, cinsel hastalık bulaştırdığı Fransızca öğretmeni olan eşi H.’yi “Beni nasıl sorgularsın” diye dövüp burnunu kırdı, bıçakla kovaladı. Bebeğinin de boğazını sıkarak “Öldürürüm” tehdidinde bulunan Saydam’ın evine yaklaşması yasaklandı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olan 35 yaşındaki Fatih Saydam ve 33 yaşındaki Fransızca öğretmeni H., 2015 yılında evlendi. Saydam, birkaç ay sonra eşine şiddet uygulamaya başladı. Saydam, doğumdan sonra eşine bıçakla saldırdı. Bebeğinin boğazını sıkarak, “Seni de onu da öldürürüm” diye eşini tehdit etti. Bu saldırı üzerine Saydam hakkında evine yaklaşmama kararı verildi.

POLİS KURTARDI

Bu arada Saydam’ın bir öğrencisi ile duygusal ve cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Saydam, bu ilişkiyi sorgulayan eşi H.’yi 31 Mart’ta dövdü. Komşuların polis çağırması üzerine dayak son buldu. H., eşinin tehditlerinden ötürü şikâyetçi olmadı. 11 Mayıs’ta Saydam, “Sen beni neden sorguluyorsun” diyerek, eşini evde bıçakla kovaladı. Döve döve de H.’nin burnunu kırdı. H., eve gelen polis tarafından kurtarıldı. H., burnunun kırıldığına dair hastaneden rapor aldı.

BOŞANMA DAVASI

Öte yandan H. 18 Nisan’da yapılan muayenesinde eşi tarafından kendisine cinsel hastalık bulaştırıldığını öğrendi. “Sen bana bunu nasıl yaparsın” diye bağırdığı eşi Fatih Saydam, “Bunu kimseye söylemeyeceksin. Sana iftira atarım. Seni mahvederim” diye tehdit etti. H., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından Saydam’ın elinden alındı. Ailesinin yanına taşınan H., Ankara 17. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Burun kıran akademisyen

POLİS BÖYLE GÖTÜRMÜŞTÜ

FATİH Saydam, eşi H.’yi 13 Şubat’ta evde dövdü. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, çifti aynı arabaya koyarak, ilk önce sağlık muayenesi için hastaneye, ardından polis merkezine böyle götürmüştü.

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