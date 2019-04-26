Burun kanayınca oruç bozulur mu?
Orucu bozan durumların neler olduğu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. 'Burun kanayınca oruç bozulur mu?' sorusuna yanıt arayan yüz binlerce vatandaş, konu hakkında Diyanet'in açıkladığı cevabı merak ediyor. Peki, burun kanayınca oruç bozulur mu?
Orucu bozan durum ve davranışların arasında burun kanamasının da olup olmadığı, Ramazan öncesi en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 'Burun kanayınca oruç bozulur mu?' sorusuna Diyanet'in ne yanıt verdiğini sorgulayan vatandaşlar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, merak edilen bu sorunun yanıtı...
Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.
Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;
"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)
Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.
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