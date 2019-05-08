Burun kanaması oruç bozar mı?
Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de burun kanaması oldu. Aniden gelişen sağlık sorunlarının oruç ibadetini etkileyip etkilemediğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, burun kanaması oruç bozan durumlar arasında mı?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Peki, burun kanaması ve kan vermek orucu bozar mı?
Burun kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.
KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıdaalma kapsamına girdiği için orucu bozar.
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