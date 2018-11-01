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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)
01.11.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Burun estetiği ameliyatı için girdiği hastaneden cenazesi çıktı

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Burun estetiği ameliyatı için girdiği hastaneden cenazesi çıktı

DİYARBAKIR'da burun estetiği için ameliyat masasına yatan Erdi Öztürk (29), beyin damarlarında görülen anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Yürüyerek hastaneye giren Öztürk, 5 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

​Bismil ilçesinde yaşayan Erdi Öztürk, burun estetik ameliyatı olmak için 25 Ekim günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Öztürk, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında Öztürk'ün beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Acil Yoğun Bakım ünitesine kaldırılan Erdi Öztürk, 5 gün sonra 30 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan otopsisinin ardından Erdi Öztürk'ün cenazesi, dün ailesi tarafından alınarak Bismil ilçesine bağlı Sarıbudak köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

HASTANE YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMADI

Hastane yönetimi konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Öztürk'ün beynindeki anevrizmadan kendisinin de haberdar olmadığı ve bunun ancak emar çekimi sırasında ortaya çıkabileceği belirtildi.

ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, atardamarın zayıf bir noktasının genişleyerek balonlaşmasıdır. Beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuklar, kanama yaptığı takdirde yüksek oranda ölüm ve sakatlık riski taşır. Gelişen tıp teknolojisi sayesinde anevrizma tedavisi çoğu kez açık ameliyata gerek kalmadan, neşter kullanılmadan, kasıktan bir kateterle girilerek tedavi edilebiliyor.

 

 

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