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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
04.02.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti

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Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti

ADANA'da özel hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), yaşamını yitirdi.

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, gece yarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.

Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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