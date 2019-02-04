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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
04.02.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı…

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Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı…

Adana Valiliği'nce özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, genç kadının ameliyat olduğu hastaneden sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Bölümü'nün yoğun bakım servisine sevk edildiği kaydedildi. Balcalı Hastanesi'ne gönderilen Sönmez'in ilk bulgularının idrar azlığı, akut böbrek yetmezliği, bilinç bulanıklığı ve ateş olduğu, hastanın septik şok ön tanısı ile dahiliye yoğun bakımına yatırıldığı, hastaneye getirildiğinde kalp durması olduğu ve soluk borusuna tüp takıldığı belirtildi. Sönmez'in 3 Ocak günü saat 23.45'te kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Valilik tarafından elde edilen bulgular kapsamında, Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BABASI: DOKTOR BU NORMAL GEÇER DEDİ

Sönmez'in babası Ali Haydar Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını burun ameliyatı için hastaneye yatırdıklarını ama bunun ölümle sonuçlandığını belirterek, yaşananların kendileri açısından bir rüya gibi olduğunu söyledi.     

Ameliyat sonrası kızının karın ağrısı şikayetinde bulunduğunu ve kan kusmaya başladığını aktaran Sönmez, kendisinin durumu bildirdiği doktorun ise "bunlar normal, geçer" dediğini iddia etti.     

Sönmez, kızının ihmal sonucu öldüğünü savunarak, "Kızım üç gün boyunca hastanede kalıyor ve durumunun kötüleşmesi üzerine başka hastaneye sevk ediliyor. Hukuki süreç devam ediyor. Bunun en doğru şekilde açığa çıkartılmasını bekliyoruz. Amacımız başka Leylaların ölmemesi içindir." dedi.     

Anne Fener Sönmez de kızının burun ameliyatı sonrası durumunun kötüleşmesi üzerine bir çok defa sağlık görevlilerini çağırdığını ancak ilgilenenin olmadığını öne sürerek, "Sağlık görevlileri kızımın naz yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyip eve götürmemi istedi." diye konuştu.     

"BU, AĞIR İHMALLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTİR"     

Ailenin avukatı Murat Akbay, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini anımsatarak, "Bizim savcımızdan ve soruşturma makamından isteğimiz delillerin bir an önce toplanması yönündedir. Bu, ağır ihmalle ölüme sebebiyet vermektir. Öngörülebilir bir kast var. Bu sebeple adaletin tecellisi için gereğini yapıyoruz, yapacağız." şeklinde konuştu.     

Ailenin yakını olan Çilem Doğan kendisinin de aynı doktora burun ameliyatı olduğunu, tamponlar alındıktan sonra yüzünde şişlikler oluşmaya başladığını belirtti.     

Burun ameliyatı olduğunu öğrenen Leyla'nın kendisiyle görüşüp burnundan solumakta ciddi güçlük çektiğini ifade ederek ameliyat olmak istediğini kaydeden Doğan, daha sonra şunları söyledi:     

"Leyla, mezuniyet töreninin olacağını, bunun öncesinde burun ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ben de yaşadığım sorunları kendisine anlatıp, 'nefes alma yönünden ciddi sorunun yoksa ameliyat olma, iyileşme süreci uzun sürebilir' dedim. O da nefes alamadığını, ciddi şekilde sorun yaşadığını söyledi. Sonrasında ise hastaneden gün alıp ameliyata giriyor. Sonrasında ise durumunun kötüleştiği haberini aldık"     

Otopsi işleminin ardından genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.     

Leyla Sönmez, daha rahat nefes alabilmek için 6 gün önce özel bir hastanede burnundan estetik ameliyatı olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine önce Adana Şehir Hastanesine, sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti.     

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti
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