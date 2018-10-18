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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.10.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Burun ameliyatında hayatını kaybetti! 'O benim hayatımdı'

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Burun ameliyatında hayatını kaybetti! 'O benim hayatımdı'

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek 11 gün sonra yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in ölümüyle ilgili düzenlenen adli tıp raporunda, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan 15 sayfalık raporda, genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside kesin ölüm sebebinin belirlenememesi üzerine sistematik otopsi gerektiği için bulguların Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği hatırlatıldı. 

Ameliyat sürecinin anlatıldığı raporda, genç kızın yakınları ile ameliyata giren doktorların ifadelerine de yer verildi. 

Ameliyat sonrasında beyin kanaması saptanması üzerine durumun nöroloji ve beyin cerrahi uzmanları tarafından değerlendirildiği ancak acil ameliyat gerektiren patoloji düşünülmediği, medikal takip önerildiği kaydedilen raporda, "Kişinin ölümü septorinoplasti ameliyatı sırasında meydana gelen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu kanamanın travmatik kökenli ve ameliyat sırasında meydana gelmiş olduğu cihetle, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi. 

Raporda ifadelerine verilen doktorlar ise hastanın ameliyatı sırasında olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını ancak ameliyat sonrası uyanmaması üzerine yoğun bakıma alındığını ve beyin kanaması geçirdiğinin anlaşıldığını kaydetti. 

"HATASI OLANLAR CEZASINI ÇEKECEKLERDİR" 

Özüberk ailesinin avukatı Ali Rıza Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Ameliyat sonrasında da çok ciddi ihmaller olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda doğru kararı Türk yargısı verecektir." dedi. 

Baba Ümmet Özüberk ise geçen yıl ocak ayında kızını burun ameliyatı için hastaneye götürdüğünü ancak ameliyattan sonra bir daha uyanamadığını anımsatarak, kızının acısının dinmediğini dile getirdi. 

Haftanın 3 günü kızının mezarını ziyaret ettiklerini anlatan Özüberk, "Hatası olanlar cezasını çekeceklerdir inşallah. Adalete, hukuka güveniyoruz. Başka canlar yanmasın. Başka Kübra'lar, Ayşe'ler, Fatma'lar, Mehmet'ler, Ahmet'ler ölmesin. Her gün Allah'ıma 'çocuğumu özledim, bir gün rüyama girsin' diye dua ediyorum." diye konuştu. 

Anne Oya Özüberk, kızını çok özlediğini ifade ederek, "O benim hayatımdı. Onu hep yanımda hayal ediyorum. Hiç unutamıyorum. Her şeyi duruyor." ifadelerini kullandı. 

Kübra Özüberk, 17 Ocak 2017 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirmiş, ailesinin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 

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