Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav sonuç tarihi belli oldu
Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin katıldığı İOKBS sınavına ait sonuçların, MEB tarafından adayların erişimine ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 2 Haziran'da yapılmıştı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) merakla beklenen sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Söz konusu sınavın sonuçları geçtiğimiz yıl, 18 Temmuz'da açıklanmıştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bursluluk sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
ADAYLAR SINAVDA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.
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