Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 İOKBS sonuçları

Geçtiğimiz yıllara kadar Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak yapılan ancak yeni düzenleme ile birlikte adı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılım sağlayan öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. İşte, bursluluk sınavı sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in 2018 iş takvimine göre İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.