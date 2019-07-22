Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? ODSGM sayfası neden açılmıyor?
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. LGS sonuçları ardından gözler geçtiğimiz yıl İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) adı verilen bursluluk sınavının sonuçlarına çevrildi. Öte yandan ODSGM sayfasının açılmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? ODSGM sayfası neden açılmıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları gibi bursluluk sınavı sonuçları için de 22 Temmuz'u işaret etmişti. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte bursluluk sınav sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler sık sık MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ve MEB'te bağlı olan ODSGM (Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?
Bursluluk sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
ODSGM sayfası neden açılmıyor?
Bursluluk sınavı sonuçlarını merak eden öğrenciler ODSGM sistemine akın ediyorlar. ODSGM sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme girişte aksama yaşanıyor. Sitenin yoğun talep görmesi nedeniyle https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi hata veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı aksamanın ne zaman düzeleceği ile ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı.
Burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
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